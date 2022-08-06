06 Августа 2022
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Роскомнадзор (2022) | Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной портал Сахалина

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из крупнейших сахалинских информационных сайтов Sakh.com.

В реестре ведомства говорится, что блокировка произошла 5 августа по требованию Генпрокуратуры.

Отмечается, что сайт заблокирован "в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях".

Представители Sakh.com сообщили в Telegram-канале, что блокировка была произведена без предупреждения.

Ранее с жалобой на портал в правоохранительные органы обращалась председатель региональной общественной организации "Совет солдатских матерей" Нина Ключникова, пишет "МК". По ее словам, комментарии на форуме сайта после начала военной операции на Украине "вышли за всякие рамки закона".

Теги: Роскомнадзор, Сахалин, Sakh.com



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