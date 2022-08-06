Предполагаемый диагноз главы ВГА Херсонской области — отравление неизвестным веществом, - Mash

Предполагаемый диагноз главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо — отравление неизвестным веществом, пишет Mash.

Среди других вариантов — энцефалопатия неясного генеза, сообщает телеграм-канал. Сейчас политик находится в НИИ им. Склифосовского, куда он поступил ночью. В палату к нему никого не пускают.

Также Mash сообщает, что Сальдо подключили к ИВЛ, но уже сегодня, скорее всего, его отключат. Состояние главы ВГА оценивают как стабильное.

Ранее СМИписали, что Сальдо находится в медикаментозной коме, в состоянии средней тяжести.

Сам политик сообщал, что согласился пройти обследование. Ухудшение самочувствия оказалось связано с перенесенным коронавирусом.