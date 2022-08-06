Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США перед человечеством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даты 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона за преступления против человечества.

Напомним, в эти дни в 1945 году американские летчики сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир", - написал в своем телеграмм-канале. Он отметил, что Хиросима и Нагасаки не представляли никакой угрозы.

В японской Хиросиме в 8:15 6 августа состоялась традиционная минута молчания в память о жертвах ядерной бомбардировки города американскими военными.

Во время траурной церемонии мэр города Кадзуми Мацуи во время выступления с речью процитировал русского писателя Льва Толстого.

"Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными", - цитирует его ТАСС.

Политик подчеркнул, что стоит "вновь задуматься над словами русского классика: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других".

Атомная бомба "Малыш" ("Little Boy") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму 77 лет назад. К концу 1945 года общее количество жертв бомбардировки достигло 140 тыс. Вторая бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа, а через шесть дней Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.