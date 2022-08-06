06 Августа 2022
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СМИ: Завершено расследование против бывшего топ-менеджера "Ростеха"

Следственный комитет РФ завершил расследование первого уголовного дела против экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Аллы Лалетиной, пишет "Коммерсантъ".

Ее подозревают в получении взяток на 70 млн рублей. По данным следствия, Лалетина каждый месяц получала откаты в размере шести миллионов рублей от генерального директора АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ) Рустама Измайлова.

Взамен подозреваемая обещала Измайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации его предприятия.

Напомним, Лалетину арестовали в декабре 2021 года по подозрениям в особо крупном мошенничестве.

Лалетина пришла в госкорпорацию в ноябре 2013 года. С октября 2015-го возглавляла направление правового обеспечения и корпоративного управления. В 2019 году покинула "Ростех".

Теги: ростех, взятки, алла лалетина



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