06 Августа 2022
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Доставка еды (2020) | Фото: Накануне.RU

СКР возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей "Яндекс.Еды"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки личных данных пользователей сервиса доставки "Яндекс.Еда". Об этом сообщил адвокат Саркис Дарбинян. Потерпевшими могут стать как минимум 1021 человек.

Дело возбудили по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании, использовании и распространении вредоносных программ. Уточняется, что оно возбуждено после запроса депутата Госдумы Михаила Романова, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о появлении в сети дополненной карты с визуализацией данных пользователей сервиса "Яндекс.Еда", которые "утекли" в интернет еще в марте. Якобы теперь в карте есть данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и других источников. Однако в самих компаниях это опровергли.

В апреле суд оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей.

Теги: скр, яндекс.еда, утечка данных



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