06 Августа 2022
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Политика За рубежом
Солдаты НОАК (2018) | Фото: www.legaldaily.com.cn

Politico: Высшее военное командование КНР не выходит на связь с США на фоне ситуации с Тайванем

Высокопоставленные военные чиновники Китая проигнорировали своих американских коллег, которые звонили по вопросу напряженности вокруг Тайваня, сообщает Politico.

По информации издания, военные в КНР не ответили на звонки главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов Марка Милли.

По словам источников издания, американские официальные лица считают молчание КНР "недальновидным и безрассудным шагом, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации".

Ранее МИД Китая пообещал принять "решительные и жесткие меры" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщалось, Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном в некоторых областях.

Теги: китай, сша, тайвань



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