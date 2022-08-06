Politico: Высшее военное командование КНР не выходит на связь с США на фоне ситуации с Тайванем

Высокопоставленные военные чиновники Китая проигнорировали своих американских коллег, которые звонили по вопросу напряженности вокруг Тайваня, сообщает Politico.

По информации издания, военные в КНР не ответили на звонки главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов Марка Милли.

По словам источников издания, американские официальные лица считают молчание КНР "недальновидным и безрассудным шагом, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации".

Ранее МИД Китая пообещал принять "решительные и жесткие меры" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как сообщалось, Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном в некоторых областях.