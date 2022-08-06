Из сектора Газа запустили около 80 ракет в сторону Израиля: в Тель-Авиве открыли бомбоубежища

Около 80 ракет были запущены боевиками группировки "Исламский джихад" из сектора Газа вечером в пятницу, об этом сообщают СМИ Израиля со ссылкой на военных.

По данным Армии обороны Израиля, более 30 ракет не долетели до израильской территории, еще 33 снаряда удалось сбить с помощью системы ПРО "Железный купол". Остальные 13 ракет разорвались на израильской территории, о пострадавших не сообщалось, передает "Интерфакс".

Ночью сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в крупном израильском городе Ашкелоне, а также в городах Явне и Лахиш.

Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города из-за обострения ситуации в секторе Газа.

В пятницу израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов.

ЦАХАЛ заявил, что израильский авиаудар убил главу военного крыла северной бригады "Исламского Джихада" Тайсира аль-Джабари и еще 14 террористов. При этом местные СМИ сообщают о двух погибших и раненых среди мирных жителей.