В Минобороны раскрыли детали обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Сегодня с 16.20 до 17.24 украинские вооруженные формирования осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. В общей сложности было выпущено 20 152-мм снарядов, сообщает Минобороны РФ.

Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе посёлка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией. В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, повреждён водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами.

По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции. Особый цинизм данной провокации киевского режима придаёт то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединенных Наций международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Призываем международные организации осудить преступные действия режима Владимира Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - подытожили в Минобороны.