06 Августа 2022
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Политика В России
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Озвучены детали совместного заявления Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля.

В нём, в частности, говорится, что, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами. Президенты провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились, например, наращивать объём двусторонней торговли на сбалансированной основе, предпринять конкретные шаги для наращивания взаимодействия в сферах транспорта, торговли, сельского хозяйства, промышленности, финансов, туризма и строительства.

Путин и Эрдоган признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Среди затронутых вопросов – недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.

Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, переговоры, Сочи



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