05 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Иерусалим, Израиль (2017) | Фото: www.tourprom.ru

В Израиле на фоне заявлений о готовности "ударить по Ирану" призывают 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тыс. резервистов.
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Речь идёт о призыве "для оперативных целей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Израиля. Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт.

Напомним, в конце июля стало известно, что "Израиль может нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие ядерной программы". Об этом сообщил министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

"Иран – глобальная проблема, а не частная проблема государства Израиль", - сказал он. "В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома", - добавил Ганц.

Министр также заявил, что Израиль недоволен готовящейся новой ядерной сделкой с Ираном. Он пояснил, что оно предусматривает временную отсрочку по санкциям, благодаря чему Тегеран сумеет открыть экономику.

Теги: Израиль, призыв, резервисты



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