Глава Зауралья объяснил, почему не все бизнесмены получат господдержку

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице "Вконтакте" объяснил, почему те бизнесмены, кто покупают новое оборудование в недружественных странах, не получат господдержку.

"На Украине, где идут боевые действия, гибнут люди, в том числе наши, курганские пацаны. Они гибнут, в том числе, вследствие применения иностранного вооружения, массово поставляемого из этих самых недружественных стран, либо использования наёмников из тех же стран, принимающих участие в боевых действиях", - написал Шумков.

При этом "ребята, задавшие на встрече с предпринимателями соответствующий вопрос, правильные", говорит губернатор. Они реализуют "очень хороший и достаточно высокотехнологичный проект".

"Мы не вправе запрещать покупать такое оборудование в частном порядке, за счёт личных средств. И не планируем этого делать. Но субсидировать, даже опосредованно, за счёт государственного бюджета, экономики и бюджеты стран, которые финансируют гибель и ранения мирных жителей, наших пацанов, мы не будем", - говорит Шумков.