Сургуту дали деньги на научно-технологический центр

Правительство Югры выделило Сургуту крупную сумму на научно-технологический центр.

Одобрен бюджетный кредит в 510 млн руб. Сургуту для частичного покрытия дефицита бюджета, на реализацию проекта "Научно-технологический центр", в состав которого входит объект "Участок набережной протоки Кривуля в Сургуте". Об этом в своём Telegram-канале сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее стало известно, что Югра получит инфраструктурный кредит на строительство в Сургуте научно-технологического центра (НТЦ).

"Общий бюджет проекта составляет 52 млрд 618 млн руб. Из них около 6 млрд руб. будет получено из федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита", - сказал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.

Планируется поэтапное строительство объектов НТЦ, работы будут завершены в январе 2031 г. Проектно-изыскательские работы на объектах НТЦ запланированы на 2022-26 гг., а строительно-монтажные – на 2024-30 гг. В состав центра войдут 20 объектов.