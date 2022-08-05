05 Августа 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

Сургуту дали деньги на научно-технологический центр

Правительство Югры выделило Сургуту крупную сумму на научно-технологический центр.

Одобрен бюджетный кредит в 510 млн руб. Сургуту для частичного покрытия дефицита бюджета, на реализацию проекта "Научно-технологический центр", в состав которого входит объект "Участок набережной протоки Кривуля в Сургуте". Об этом в своём Telegram-канале сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее стало известно, что Югра получит инфраструктурный кредит на строительство в Сургуте научно-технологического центра (НТЦ).

"Общий бюджет проекта составляет 52 млрд 618 млн руб. Из них около 6 млрд руб. будет получено из федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита", - сказал заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.

Планируется поэтапное строительство объектов НТЦ, работы будут завершены в январе 2031 г. Проектно-изыскательские работы на объектах НТЦ запланированы на 2022-26 гг., а строительно-монтажные – на 2024-30 гг. В состав центра войдут 20 объектов.

Теги: Научно-технологический центр, Сургут, НТЦ



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Ранее 20.10.2021 08:00 Мск Югра получит инфраструктурный кредит на научно-технологический центр


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