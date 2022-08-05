В Челябинске директора организации приговорили к штрафу в 13,5 млн рублей за взятку замглавы города

Суд в Челябинске назначил штраф в размере 13,5 млн рублей директору организации "Суворов АйТи", обвиняемому в даче взятки заместителю главы Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Размер штраф составил 30-кратную сумму взятки.

По версии следствия, подсудимый в июне 2020 г. передал заместителю главы Челябинска часть взятки в сумме 225 тыс. рублей за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму 3,5 млн рублей. Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Государственный обвинитель просил приговорить обвиняемого к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 9 млн рублей. "Вопрос с обжалованием приговора будет решен после его получения и изучения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в июне Советский районный суд приговорил экс-заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова к штрафу в размере 22,5 млн рублей за получение взятки. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.