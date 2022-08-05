Посольство Латвии приостановила выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам.

"В связи с международной ситуацией, в Посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Исключение будет сделано только для въезда близких родственников на похороны.

Ранее власти соседней с Латвией Эстонии выступили с предложением ввести в очередной пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз, инициатива пока не поддержана.