05 Августа 2022
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Общество В России
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Коллективный иммунитет в России составляет всего 8,6%, в Москве – 3,4%, - оперштаб

В России продолжает стремительно снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу на фоне новой волны пандемии и роста госпитализаций. Так, по данным федерального оперативного штаба, за последнюю неделю коллективный иммунитет снизился с 10,7% до 8,6%. В Москве показатель еще ниже – 3,4%. В начале лета он составлял 31%, отмечает "Коммерсант".

Между тем, заболеваемость в стране растет. За последние сутки выявлено 18,5 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировано почти 2 тыс. человек.

При этом власти не спешат вводить ограничения. Так, Роспотребнадзор всего лишь рекомендовал людям из групп риска использовать в общественных местах маски.

Теги: коллективный иммунитет, оперштаб, коронавирус, новая волна



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