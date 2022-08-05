Коллективный иммунитет в России составляет всего 8,6%, в Москве – 3,4%, - оперштаб

В России продолжает стремительно снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу на фоне новой волны пандемии и роста госпитализаций. Так, по данным федерального оперативного штаба, за последнюю неделю коллективный иммунитет снизился с 10,7% до 8,6%. В Москве показатель еще ниже – 3,4%. В начале лета он составлял 31%, отмечает "Коммерсант".

Между тем, заболеваемость в стране растет. За последние сутки выявлено 18,5 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировано почти 2 тыс. человек.

При этом власти не спешат вводить ограничения. Так, Роспотребнадзор всего лишь рекомендовал людям из групп риска использовать в общественных местах маски.