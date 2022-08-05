05 Августа 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области уходит в отставку

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об отставке первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Завалищин покидает должность 8 августа. Такое решение принято по инициативе чиновника.

Александр завалищин занимал должность первого замминистра сельского хозяйства региона с 2017 года.

Теги: отставка, замминистра,



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