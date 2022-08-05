Первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области уходит в отставку
Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об отставке первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Завалищин покидает должность 8 августа. Такое решение принято по инициативе чиновника.
Александр завалищин занимал должность первого замминистра сельского хозяйства региона с 2017 года.