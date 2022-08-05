Первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области уходит в отставку

Александр завалищин занимал должность первого замминистра сельского хозяйства региона с 2017 года.

Завалищин покидает должность 8 августа. Такое решение принято по инициативе чиновника.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об отставке первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина. Документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





