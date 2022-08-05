Суд продлил домашний арест проректору РАНХиГС

Тверской суд Москвы продлил до 7 ноября срок домашнего ареста проректора РАНХиГС Ивана Федотова, об этом сообщает "Интерфакс".

Федотов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой.

Напомним, ранее двум другим фигурантам "дела Раковой" смягчили меру содержания. Так, ректору Шанинки Сергею Зуеву заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Сообщалось, что ректор признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также погасил ущерб и дал показания на новых соучастников.

Кроме того, ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Накануне сама Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной. Она также заявила, что готова возместить государству ущерб в 21 миллион рублей. Однако суд продлил ей срок содержания под стражей до 9 октября.