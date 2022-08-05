Путин предложил Европе поблагодарить Анкару за бесперебойную работу "Турецкого потока"

Президенты России и Турции начали переговоры тет-а-тет в Зеленом зале корпуса "Империал" санатория "Русь" в Сочи.

Перед началом встречи Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу за "пакетное решение" в поставках российского продовольствия и удобрений (имеется в виду соглашение по украинскому зерну).

Также российский лидер отметил, что "газопровод "Турецкий поток" работает бесперебойно, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это".

Путин выразил надежду на то, что удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей. Вообще, Путин заявил, что им с Реджепом Тайипом Эрдоганом "предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества".

"Тему Сирии, конечно, не обойдём стороной", - добавил президент России.

После встречи в узком кругу состоятся переговоры с участием делегаций двух стран. А вот заявления по итогам и общения с прессой у президентов не будет.