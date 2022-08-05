Московский суд начнет рассматривать новое дело экс-схиигумена Сергия 10 августа

Бабушкинский районный суд Москвы назначил дату первого заседания по уголовному делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева.

Как сообщается в электронной картотеке суда, дело поступило к ним на этой неделе. Могучеву и Сергию вменяется статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Суд приступит к изучению материалов дела 10 августа. По информации картотеки, его рассмотрит судья Курышева.

Ранее обоим фигурантам продлили арест до 20 октября 2022 года.

Отец Сергий был задержан в конце 2020 года в Среднеуральском женском монастыре, который отлученный от церкви схиигумен контролировал. В ноябре прошлого года Измайловский районный суд столицы приговорил Романова к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения – в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

Что касается Могучева, его задержали осенью 2021 года в Ишиме по подозрению в экстремизме.