05 Августа 2022
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Экономика Свердловская область
Максим Решетников (2022) | Фото: Накануне.RU

Возможностей больше, чем проблем: Решетников оценил промышленный потенциал Свердловской области

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в компании уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетили производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, площадка "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина") и несколько других предприятий. По итогам визита Решетников высоко оценил их потенциал.

"Свердловская область – опорный регион для страны. Успех очень многих программ зависит от того, как здесь, на местах, работают предприятия. Мы посетили несколько промышленных предприятий. Нас беспокоит ситуация с промежуточным импортом, шли поставки из западных и восточных стран. Идёт перестройка технологических цепочек. Не буду говорить за всю экономику, но, исходя из того, что мы увидели, возможностей больше, чем проблем", - говорит Решетников.

Максим Решетников(2022)|Фото: Накануне.RU

На предприятиях говорят об ограничениях с производственным площадями, кадрами или кооперацией, но никто не говорит о помехах развитию.

"Это самое главное. Остальные проблемы мы решим. Время перемен создаёт массу возможностей. Свердловская область, благодаря промышленному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу и предпринимательской жилке, их использует", - говорит министр.

По мнению Владимира Якушева, по основным показателям УрФО идёт с приростом в сравнении с 2021 г.

"Какие вызовы будут впереди? Как будет выглядеть санкционная политика, как будут выстроены логистические цепочки. Много нюансов", - сказал Якушев, поддержав Решетникова в том, что Свердловская область выйдет из "турбулентности" достойно.

Евгений Куйвашев заявил, что экономическая ситуация непроста.

"Благодарен Правительству за подобные сегодняшнему совещания, когда записывают наши просьбы и в кратчайшие сроки Правительство России выдаёт решения. Всегда нужно "шевелиться", и сейчас как раз такое время", - сказал губернатор Свердловской области.

Самолет "Байкал"(2022)|Фото: Накануне.RU

Самолет "Байкал"(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Максим Решетников, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев



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