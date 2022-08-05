СМИ: Глава Херсонской временной администрации Владимир Сальдо в медикаментозной коме

Главу временной военно-гражданской администрации Херсонской области (территория, подконтрольная ВС РФ) Владимира Сальдо спецбортом перевезут из Крыма в одну из московских больниц, передает Telegram-канал Baza. Сейчас Сальдо, по данным СМИ, находится в медикаментозной коме, в состоянии средней тяжести, находится на ИВЛ.

Буквально накануне Сальдо еще участвовал в рабочих совещаниях. Вечером он написал в своем Telegram-канале: "После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации".

Сегодня днем он тоже писал: сообщил, что согласился пройти обследование. Ухудшение самочувствия оказалось связано с перенесенным коронавирусом. "В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике", - заявил Сальдо.