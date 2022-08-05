Ведущий Sky News: Из Зеленского создали ложный образ

Владимир Зеленский вовсе не такой, каким его изображают западные СМИ, заявил ведущий Sky News Кори Бернарди на страницах издания. Если им верить, то это второй Черчилль, который спасает свой народ от кровожадных русских. Но правда совсем иная.

Зеленский обещал остановить гражданскую войну, но стал притеснять русское большинство еще сильнее. Он запретил русский язык, запретил оппозиционные партии и задушил негосударственные СМИ. Он открыто поддерживает нацистов. Он захотел вступить в НАТО, нарушив нейтралитет между Россией и Европой. По отношению к России это явная провокация.

Западные СМИ показывают его только в зеленой армейской майке, создавая имидж военного. Но все, что он делает, - это ездит по миру, выпрашивая денег и оружия.

"При этом Украина — один из лидеров Европы по коррупции. Свою фирменную зеленую майку Зеленский надел даже, когда фотографировался для обложки журнала Vogue. Это все показуха... Ложь со стороны Киева скрупулезно тиражируется по всему западному миру — и все ради продолжения конфликта", - считает Бернарди, призывая не вестись на эту пропаганду (цитата по ИноСМИ).