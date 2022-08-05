05 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

Иностранцы из недружественных России стран не смогут продать свои доли в ряде компаний до конца года

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

Так, до 31 декабря 2022 года запрещены сделки с принадлежащими иностранцам из недружественных стран долями в стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1", в стратегически важных компаниях-недропользователях, в компаниях, обслуживающих российских ТЭК, в российских банках по установленному списку (список подготовит правительство).

Теги: тэк, недружественные страны, сахалин-1, владимир путин



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