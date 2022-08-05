Иностранцы из недружественных России стран не смогут продать свои доли в ряде компаний до конца года

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

Так, до 31 декабря 2022 года запрещены сделки с принадлежащими иностранцам из недружественных стран долями в стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1", в стратегически важных компаниях-недропользователях, в компаниях, обслуживающих российских ТЭК, в российских банках по установленному списку (список подготовит правительство).