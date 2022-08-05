В Челябинске выявили превышения по сероводороду и формальдегиду в период НМУ

В Челябинске в период неблагоприятные метеоусловий выявлены превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду.

НМУ объявлены с 3 августа до 19 часов 5 августа. В городе наблюдается безветренная погода, высокая температура воздуха и инверсия в ночные и утренние часы. В минэкологии Челябинской области Накануне.RU сообщили, что указанные превышения обусловлены комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая промышленные предприятия, автотранспорт, объекты коммунальной инфраструктуры, а также вторичным загрязнением.

Всего было выполнено 12 выездов, проведено 162 определения концентраций загрязняющих веществ. Все данные переданы в надзорные органы для принятия мер. В настоящий момент специалисты проводят рейды промпредприятий для установления объектов негативного воздействия на окружающую среду, которые не выполняют мероприятия по снижению выбросов в период НМУ.