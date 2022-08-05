05 Августа 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Директора института механики СО РАН арестовали по делу о госизмене

Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.

Как сообщает ТАСС, его отправили в Москву в СИЗО "Лефортово".

Шиплюк стал фигурантом дела, по которому проходит главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов. 75-летнего ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, представляющих государственную тайну.

Согласно данным открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики.

В июле Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу умершего от онкологии подозреваемого в госизмене ученого Дмитрия Колкера.

Теги: госизмена, шиплюк, со ран



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