05 Августа 2022
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Общество За рубежом
Кевин Спейси (2017) | Фото:Flickr

Актера Кевина Спейси обязали выплатить $31 миллион за проблемы сериала "Карточный домик"

Апелляционный суд по делу 63-летнего голливудского актера Кевина Спейси закончился снова в пользу его бывшего работодателя – продюсерской компании MRC, занимавшейся производством сериала "Карточный домик".
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Арбитражный суд принял решение еще в конце 2021 года, но Спейси с ним не согласился и потребовал нового суда. На этот раз решение принял Верховный суд Лос-Анджелеса. Он отклонил аргументы Спейси и подтвердил арбитражное решение, которое предписывает актеру и его продюсерским компаниям выплатить производителю сериала $29,5 млн (остальные $1,5 – расходы на юристов).

В MRC заявили, что довольны решением суда.

В 2017 году ряд членов съемочной группы сериала в анонимном порядке обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Они заявили, что актер позволял себе неуместные высказывания и трогал сотрудников без их согласия (речь идет о мужчинах).

В итоге Спейси выгнали, его персонажа устранили, а последний сезон проекта отменили. MRC подала иск против актера в 2019 году, чтобы покрыть расходы на переписывание сценария в шестом сезоне (посреди которого актера изгнали).

С выплатой штрафа неприятности Спейси не закончатся.

В июне актер предстал перед британским судом, где ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, произошедших, предположительно, в период с 2005 по 2013 год. Обвинения выдвинули трое мужчин, которым сейчас от 30 до 40 лет. Предполагается, что домогательства имели место в бытность Спейси художественным руководителем театра "Олд Вик" в Лондоне. Суд, правда, будет неспешным: основные слушания состоятся в 2023 году.

Также в октябре 2022 года в Нью-Йорке будет слушаться гражданское дело, по которому обвинителем выступает актер Энтони Рэпп. Он первым обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

Теги: кевин спейси, карточный домик, сексуальные домогательства



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