Орлов составит программу объезда Екатеринбурга после сигналов жителей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов составит программу объезда города на основе предложений жителей. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

В очередном выпуске "Итогов недели" Орлов обратился к жителям уральской столицы с предложением поучаствовать в формировании программы традиционного объезда городских территорий.

"На следующей неделе я планирую совершить очередной объезд города. Прошу вас написать в моем Telegram-канале, где, по вашему мнению, ситуация в большей степени требует моего вмешательства", - призвал глава Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее горожане пожаловались Орлову, что на пляже Верх-Исетского пруда самая настоящая свалка. После этого градоначальник лично выехал на место. В итоге мэр остался крайне недоволен увиденным и пообещал наказать виновных.