05 Августа 2022
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Алексей Орлов в детском лагере &quot;Уральские самоцветы&quot; в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

Орлов составит программу объезда Екатеринбурга после сигналов жителей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов составит программу объезда города на основе предложений жителей. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

В очередном выпуске "Итогов недели" Орлов обратился к жителям уральской столицы с предложением поучаствовать в формировании программы традиционного объезда городских территорий.

"На следующей неделе я планирую совершить очередной объезд города. Прошу вас написать в моем Telegram-канале, где, по вашему мнению, ситуация в большей степени требует моего вмешательства", - призвал глава Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее горожане пожаловались Орлову, что на пляже Верх-Исетского пруда самая настоящая свалка. После этого градоначальник лично выехал на место. В итоге мэр остался крайне недоволен увиденным и пообещал наказать виновных.

Теги: Орлов, мэр, объезд, канал



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