В Челябинске задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

В Челябинске задержали 18-летнего и 19-летнего местных жителей, подозреваемых в грабеже из салона сотовой связи на 250 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемые украли из салона сотовой связи на улице Дзержинского семь сотовых телефонов и смарт-часы. По версии следствия, мужчины вечером зашли в магазин и, разбив локтями витрины, похитили находящееся в них имущество, после чего скрылись. Похищенные товары они продали.

Местные жители уже ранее были судимы, нигде не работают. В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой. Им грозит до 7 лет лишения свободы.