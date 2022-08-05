05 Августа 2022
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птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

На развитие птицефабрики "Рефтинская" привлекут свыше 2 миллиардов рублей инвестиций

ООО "Уральская агропромышленная группа", которая с недавнего времени является управляющей "Птицефабрикой "Рефтинская", привлечет для ее развития свыше 2 млрд рублей частных инвестиций. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе агропромышленной группы со ссылкой на управляющего директора УАГ Ирину Макарову.

"Когда мы завершим аудит, то сформируем окончательный инвестиционный план. Предположительно, мы оцениваем дополнительные инвестиции в размере более 2 млрд рублей. Эти средства нужны для того, чтобы модернизировать производственные мощности и поддерживать современные технологии птицеводства", – заявила Макарова.

Она также добавила, что благодаря УАГ, птицефабрика смогла взять в аренду производственную площадку в селе Грязново для заселения реммолодняком - цыплятами, которые в будущем станут родительским стадом. Такой шаг особенно важен для выращивания, так как птицы разных возрастов должны жить раздельно.

"Уральская агропромышленная группа" также отремонтировала несколько корпусов фабрики, которая до этого не могла полностью заселить площадку для выращивания бройлеров. К сентябрю эта проблема будет полностью решена.

"На другой площадке фабрики, где девять пятиэтажных корпусов, мы заменили систему освещения, восстановили поильную систему, на это уже ушло около 30 млн рублей. Эти изменения очень важны для самочувствия птицы и ее развития, - заявила Макарова, отметив подготовку УАГ к работе с системой микроклимата и вентиляции. - Когда мы восстановим все мощности и дотянем все технологии, "Рефтинская" сможет существенно улучшить и качественные показатели".

"Уральская агропромышленная группа" обладает экспертизой в мясопереработке и реальным опытом в восстановлении площадок. Так, некогда УАГ взяла шефство над тогда еще убыточным "Курганским мясокомбинатом "Стандарт", продукция которого накануне получила статус "Официального поставщика Кремля".

Теги: птицефабрика Рефтинская, инвестиции, развитие



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