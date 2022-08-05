05 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

На Урале СК начал проверку после смерти пенсионерки, ждавшей медпомощи несколько часов

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о неоказании медицинской помощи пенсионерке. В итоге пожилая женщина умерла.

Накануне ряд СМИ сообщил, что 73-летняя жительница города Верхняя Тура скончалась в нижнетагильской больнице. Утверждалось, что старушка ждала медпомощи несколько часов, но так ее и не дождалась.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников.

"Выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых следствием СКР будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Теги: СК, пенсионерка, больница, проверка



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