Сирия, "Байрактары", Нагорный Карабах: что будут обсуждать Путин и Эрдоган в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган летит в Сочи, где сегодня проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Визит будет однодневным, после окончания переговоров Эрдоган вернется домой.

Сначала, как ожидается, президенты проведут переговоры тет-а-тет, а затем – в составе расширенных делегаций. Заявлений и общения с прессой по итогам визита не планируется, по крайней мере – у российского президента: как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров с Эрдоганом у Путина запланированы сегодня еще встречи.

Эрдогана в Сочи будет сопровождать весьма представительная делегация: глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр нацобороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президент Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир (данные агентства "Анадолу").

Ожидается, что лидеры Турции и России будут обсуждать как двусторонние отношения (в частности, ряд СМИ и аналитиков высказывали предположение, что пойдет речь о закупке Россией турецких беспилотников "Байрактар"), так и третьи страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Турции есть законные озабоченности касательно ситуации в Сирии по соображениям безопасности, которые Москва, конечно же, учитывает: "Сирия, безусловно, будет обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или поставить под угрозу ее территориальную и политическую целостность".

Очевидно, что еще одной темой станет начавшаяся операция по вывозу украинского зерна. Судя по всему, процесс идет довольно успешно и без сбоев, возможно, будет обсуждаться расширение переговорного процесса.

Еще одна острая тема для обсуждений – зона карабахского конфликта, где в последние дни снова обострилась ситуация.