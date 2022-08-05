05 Августа 2022
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Светофор (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

На перекрестке Белинского и Фурманова в Екатеринбурге изменилось автомобильное движение

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Фурманова установили новый светофор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на участке изменилась схема движения, благодаря чему пропускная способность дороги выросла на 15%.

Реконструкция светофора со стороны улицы Малышева проведена в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты МБУ "Центр организации движения" сообщили, что светофор оснастили отдельной стрелкой и установили новые знаки, разрешающие движение направо с двух крайних полос, а с третьей полосы – движение прямо.

Нововведение должно уменьшить заторы на участке, однако в мэрии отметили, что в полной мере оценить эффект можно будет только после завершения дорожных работ на улице Белинского.

Теги: перекресток, автомобиль, движение, Белинского, Фурманова, светофор



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