Песков заявил, что баскетболистка Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Ранее суд назначил ей 9 лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

Песков лишь отметил, что спортсменка может воспользоваться процедурой помилования, которая прописана в российском законе.

"Мы не можем комментировать судебные решения, и я не буду этого делать и на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе", - приводит его слова ТАСС.

Бывшего члена екатеринбургской команды УГМК Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО. Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика.

В США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой". Позднее спортсменка направила письмо президенту США, где просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Недавно стало известно, что Вашингтон предлагает обменять Грайнер, а также Пола Уилана на Виктора Бута, российского гражданина, много лет находящегося в американской тюрьме.