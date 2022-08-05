Роспотребнадзор обнаружил превышение нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота в Белоярском

05 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Смог от лесного пожара (2022) | Фото: vk.com/o_nyagan_pablik

Роспотребнадзор обнаружил превышение нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота в Белоярском

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота в Белоярском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе замеров загрязнений атмосферного воздуха в городе Белоярский продуктами горения установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота. Замеры на оксид углерода, оксид азота, углерод (сажа) – показали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

Данные приведены за 4 августа.

Сообщается, что обращений в медицинские организации и территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в Белоярском и Березовском районах не было.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь действующих лесных пожаров в ХМАО превысила 42,1 тыс. га, что вдвое выше показателя, зафиксированного сутками ранее. С пожарами в Югре борются около 1 тыс. человек, задействовали 15 самолетов и семь вертолетов, в том числе с водосливными устройствами. Введен режим ЧС.

Теги: пожар, нормативы, воздух



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети