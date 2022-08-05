Роспотребнадзор обнаружил превышение нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота в Белоярском

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота в Белоярском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе замеров загрязнений атмосферного воздуха в городе Белоярский продуктами горения установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода и оксида азота. Замеры на оксид углерода, оксид азота, углерод (сажа) – показали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

Данные приведены за 4 августа.

Сообщается, что обращений в медицинские организации и территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в Белоярском и Березовском районах не было.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь действующих лесных пожаров в ХМАО превысила 42,1 тыс. га, что вдвое выше показателя, зафиксированного сутками ранее. С пожарами в Югре борются около 1 тыс. человек, задействовали 15 самолетов и семь вертолетов, в том числе с водосливными устройствами. Введен режим ЧС.