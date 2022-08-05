05 Августа 2022
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Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

СМИ: Папа Римский встретился с митрополитом Антонием

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием, передает РБК. Антоний был назначен на эту должность меньше месяца назад.

Есть вероятность, что в сентябре в Казахстане, на Съезде лидеров мировых и традиционных религий состоится встреча Франциска и Патриарха Кирилла. Они должны были встретиться в июне этого года в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за военной спецоперации РФ на Украине. Также Папа Римский высказывал готовность после поездки в Казахстан совершить визит в Киев и Москву, но по этому поводу еще нет ясности.

Теги: митрополит антоний, папа римский франциск, патриарх кирилл



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