СМИ: Папа Римский встретился с митрополитом Антонием

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием, передает РБК. Антоний был назначен на эту должность меньше месяца назад.

Есть вероятность, что в сентябре в Казахстане, на Съезде лидеров мировых и традиционных религий состоится встреча Франциска и Патриарха Кирилла. Они должны были встретиться в июне этого года в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за военной спецоперации РФ на Украине. Также Папа Римский высказывал готовность после поездки в Казахстан совершить визит в Киев и Москву, но по этому поводу еще нет ясности.