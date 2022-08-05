Орлов: вандализм – большая проблема для Екатеринбурга

Сегодня, 5 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, главной темой которого стала борьба с вандальными надписями и несанкционированной расклейкой объявлений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава с сожалением констатировал, что число подобных надписей и объявлений на объектах благоустройства, а также фасадах зданий стало увеличиваться.

"Немалая их часть – это не что иное, как реклама ресурсов по незаконной продаже наркотиков и надписи провокационного характера. Мы должны признать, что вандализм – большая проблема для Екатеринбурга. В нашем любимом городе ценятся самовыражение и свобода, но не в деструктивном проявлении", - отметил Орлов.

По данным мэрии, только за минувшее полугодие в Екатеринбурге было устранено почти 7 тысяч "произведений" несанкционированного стрит-арта и рекламных объявлений. Однако найти виновных и привлечь их к ответственности органам правопорядка удается далеко не во всех случаях.

Напомним, на этой неделе на встрече с общественниками Алексей Орлов озвучил план из семи блоков по борьбе с вандалами в уральской столице.