05 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2022) | Фото: Накануне.RU

Орлов: вандализм – большая проблема для Екатеринбурга

Сегодня, 5 августа, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, главной темой которого стала борьба с вандальными надписями и несанкционированной расклейкой объявлений.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава с сожалением констатировал, что число подобных надписей и объявлений на объектах благоустройства, а также фасадах зданий стало увеличиваться.

"Немалая их часть – это не что иное, как реклама ресурсов по незаконной продаже наркотиков и надписи провокационного характера. Мы должны признать, что вандализм – большая проблема для Екатеринбурга. В нашем любимом городе ценятся самовыражение и свобода, но не в деструктивном проявлении", - отметил Орлов.

По данным мэрии, только за минувшее полугодие в Екатеринбурге было устранено почти 7 тысяч "произведений" несанкционированного стрит-арта и рекламных объявлений. Однако найти виновных и привлечь их к ответственности органам правопорядка удается далеко не во всех случаях.

Напомним, на этой неделе на встрече с общественниками Алексей Орлов озвучил план из семи блоков по борьбе с вандалами в уральской столице.

Теги: Орлов, вандализм, мэрия



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