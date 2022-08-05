05 Августа 2022
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Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Сады на Площади 1905 года обошлись Екатеринбургу в 4 раза дороже прошлогодней суммы

Фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест-2022" обошелся Екатеринбургу почти в 13 млн рублей. Эта стоимость значительно превышает сумму затрат в прошлом году, когда на цветущие сады на Площади 1905 года было потрачено порядка 3 млн рублей. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства местной администрации Тамара Благодаткова.

По ее словам, все растения и деревья по завершению фестиваля будут переданы городу, а потому стоимость в 10 млн изначально была заложена на строительство садов. Оставшиеся 2 млн 780 тыс. рублей пошли на организацию мероприятия.

Каждая композиция будет олицетворять общую тематику фестиваля-2022 - "Зеленые истории нашего города". Как и в прошлый раз, помимо любования цветами и отдыха среди зелени, посетители смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, лекциях и семинарах. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Торжественное открытие запланировано на 12 августа, а 20 числа на площадке также пройдет празднование Дня города. Завершится фестиваль 21 августа. Напомним, что в связи с мероприятием, парковка на площади будет закрыта с 1 августа по 5 сентября.

Теги: сад, Площадь 1905 года, Атмофест, Атмосфера



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