05 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, карта, неопределенные Херсонская и Запорожская области на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Киев обещает захватить освобожденные регионы до референдумов в них

Украина захватит освобожденные территории раньше, чем там состоятся референдумы о воссоединении с Россией, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква.
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Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит срочно отменить обещанное наступление на Херсон из-за тяжелого положения в Донбассе, где российская армия развивает наступление на Соледар, Артемовск, Северск, взломаны оборонительные редуты ВСУ в Песках. Но Зеленский не согласен и требует выполнять его решение – любой ценой сорвать референдумы в Херсонской и Запорожской областях, что он обещал Западу.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевский режим оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.

Теги: Украина, референдум



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