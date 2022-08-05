05 Августа 2022
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Политика В России
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Бизнесмен Пригожин иронично отреагировал на слухи о своем посещении российских колоний

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин рассказал журналистам, бывал ли он лично в колониях Ярославской, Новгородской и Рязанской областях для вербовки заключенных в «ЧВК Вагнера».

На соответствующий вопрос от издания “Верстка”, он иронично отметил, что от журналистов ничего невозможно скрыть.

«Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Пригожин напомнил о традиции на Руси, как через наказание из «безобразничавшего» мальчика делают мужчину.

При этом он заявил, что в США все происходит ровно наоборот — из мальчика делают женщину.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнера, конкорд, колонии



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