Андрей Травников: Новосибирский агрокомплекс развивается успешно

Новосибирские предприятия наращивают объёмы и виды производимой сельскохозяйственной техники. Оборудование, которое раньше покупали за рубежом, сегодня начинают производить и в самом регионе. Образцы техники, биопрепаратов, семян, произведенных в Новосибирской области и других российских регионах, представлены на масштабной выставке, которая проходит в рамках «Дня поля-2022».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня осмотрел сельскохозяйственную выставку, на которой в этом году свою продукцию демонстрировали около 90 предприятий и организаций. Многую технику можно было увидеть непосредственно в работе: участники мероприятия смогли оценить скорость и качество работы, функциональные особенности комбайнов, дискаторов и культиваторов почвы, ликвилайзеров, косилок, пресс-подборщиков.

Вопреки санкциям при финансовой поддержке со стороны правительства Новосибирской области новосибирские сельхозпредприятия сохраняют темпы развития, внедрения новых технологий в производство, технического переоснащения. С начала года уже приобретено 1640 единиц сельхозтехники. Активно внедряют и цифровые технологии, покупают самую современную, актуальную технику с цифровыми системами управления. Это позволяет сократить срок полевых работ, снизить затраты на производство – а значит и себестоимость – продукции, повысить урожайность.

«Сегодня мы абсолютно уверены, что цифровизация, эффективность и прозрачность деятельности, применение современных технологий, взаимодействие с наукой – это те приоритеты, которые дают осязаемые результаты. В любой тяжелый год – вне зависимости от причины трудностей: будь то погода, капризы рынка или санкции – именно такая хорошая технологическая основа помогает нашим аграриям все эти трудности преодолеть и выйти даже с выигрышем, с прибылью», — подчеркнул губернатор.

Всего за несколько месяцев текущего года не только местные машиностроители, но и предприятия другого профиля, в том числе некоторые сельхозпредприятия, оперативно освоили производство сельхозтехники, оборудования для животноводческих ферм, которое раньше закупали за рубежом.

Глава региона напомнил участникам мероприятия, что в регионе создан Сибирский биологический научно-образовательный центр мирового уровня – СибБиоНОЦ. Центр объединил ряд учебных заведений, научных организаций, инновационных предприятий, производителей материалов и оборудования, сельхозтоваропроизводителей.

«Первые результаты уже есть: это и новые семена томатов, новая продукция пищевых добавок для животноводства. Призываю всех заинтересованных специалистов присмотреться к этой структуре, она развивается под эгидой Правительства Новосибирской области и под моим личным контролем. Мы постараемся развернуть поддержку не только сельхозпроизводства, но и промышленности, научной и инновационной деятельности в сторону СиббиоНОЦ. Потому что как бы ни было тяжело, как бы ни пытались нас ограничить в развитии – мы хотим оставаться на позициях развития высокими темпами», — подчеркнул глава области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, Андрей Травников также приветствовал участников и гостей традиционного межрегионального мероприятия «День поля — 2022» и вручил награды за высокие показатели в развитии агропромышленной сферы региона.



