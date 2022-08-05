05 Августа 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья предлагают вернуть доходы от транспортного налога в краевой бюджет

Краевое правительство предлагает вернуть доходы от транспортного налога в краевой бюджет, взамен местным бюджетам передадут поступления от налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на первого вице-премьера Ольгу Антипину.

По словам Антипиной, недоимка поступлений от транспортного налога до их передачи на уровень муниципалитетов составляла 28%, но за 15 лет этот показатель ухудшился до 57%. Зачастую собственники транспортных средств регистрируют машины в территориях, но сами там не проживают. Из-за этого у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. В свою очередь, региональные власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться существенного сокращения недоимки.

Дополнительно правительство предлагает ряд решений для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, в том числе увеличение дотаций и передачу муниципалитету налога на профессиональный доход (налоговый режим для самозанятых). Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение краевого парламента в ближайшие дни.

Теги: доходы, налоги, бюджет



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