05 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Мэрию челябинского города обязали отремонтировать коллектор после разлива канализационных стоков

Администрацию Коркино через суд обязали отремонтировать аварийный участок канализационного коллектора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году в администрацию города и МУП "ПОВВ" Челябинска неоднократно поступали обращения и заявки жителей о разливе канализационных стоков из сетей водоотведения на рельеф местности на пересечении улиц Коммунальная и улиц Советская в Коркино, а также в реку Чумляк.

Генеральному директору МУПа было внесено представление, ресурсоснабжающей организацией приняты меры по проведению ремонта сетей водоотведения. В декабре прошлого года снова произошла аварийная ситуация, после этого был заменен участок изношенного трубопровода.

Износ главного канализационного коллектора на участке от улиц Островского, 42а до улицы Шахтостроительная составляет 100%. Это и стало причиной коммунальной аварии. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города провести капитальный ремонт участка главного канализационного коллектора и обеспечить надлежащее водоотведение в период проведения капитального ремонта. Суд требования удовлетворил.

Теги: коллектор, канализация, суд,



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