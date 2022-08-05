05 Августа 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский обвинил Аmnesty International в помощи терроризму

Владимир Зеленский резко раскритиковал организацию Amnesty International за ее доклад, в котором говорилось, что украинские войска размещают оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах, подвергая опасности гражданское население и нарушая законы войны.
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Зеленский в своем новом обращении был очень недоволен этим отчетом. Он заявил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву". И не может быть никакой критики Украины. Если кто-то анализирует действия ВСУ, то "с этим нельзя мириться".

"Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними", – гневно сказал Зеленский.

При этом по существу он не ответил ничего, хотя организация привела массу конкретных случаев.

"Так а в школах и больницах зачем базироваться, нарик?" – написал блогер Анатолий Шарий.

Глава киевского МИД Дмитрий Кулеба тоже выразил недовольство отчетом. Он заявил, что "международная правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила ВСУ в размещении на гражданских объектах, необъективна и возмутительна". Шарий сыронизировал и над этим.

"Какое они имеют право это говорить?! Да как посмели, алло! Есть жертва, а есть агрессор. То есть если ты жертва, то ты можешь пулять из школ и больниц, можешь вести огонь из жилых домов, можешь вообще делать все, что угодно, а потом сообщать на весь мир об обстрелах этих школ и больниц, как и положено вечной жертве", - написал блогер.

Amnesty International ответила на обвинения Украины, правда, сделав вид, что реагирует на комментарии в соцсетях. Генеральный секретарь Аньес Калламар заявила, что организация не изменит своей беспристрастности.

"Украинские и российские мобы и тролли в социальных сетях: сегодня все они атакуют расследование Amnesty International. Это называется военной пропагандой и дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов", – написала Калламар в Twitter.

Интересно, что косвенно она назвала "украинским троллем" и Кулебу, так как тот атаковал отчет Amnesty International в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Теги: Украина, Аmnesty International, Владимир Зеленский, ВСУ



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