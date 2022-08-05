Нижний Тагил запретит движение по воде на время празднования 300-летия города

Движение по воде на время проведения 300-летия Нижнего Тагила будет запрещено. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Использование частных маломерных судов в акватории Нижнетагильского пруда будет закрыто на участке от плотины на Челюскинцев до моста по Луганскому проспекту. Движение запрещено с 10.00 13 августа до 06.00 14 августа.

В городской администрации добавили, что ограничительные меры введены во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций: в ходе проведения Дня города запланированы шоу на воде и фестиваль фейерверков.

Напомним, что на празднование 300-летия Нижнего Тагила может приехать советник президента России Владимир Мединский. Ранее мы писали, что глава Луганска Манолис Пилавов, вероятно, примет участие в открытии движения на новом мосту, получившему официальное название "Луганский проспект".