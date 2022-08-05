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Спорт Свердловская область
Иван Штырков (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральский боец Иван Штырков выступит на турнире с Александром Шлеменко

Уральский спортсмен, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков выступит на турнире с участием известного бойца Александра Шлеменко.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, соперником Ивана станет Насрудин Насрудинов, имеющий рекорд 10-1. Поединок пройдет в тяжелом весе и станет со-главным событием шоу RCC 12, которое состоится 26 августа в Екатеринбурге.

История противостояния началась еще в октябре 2020 года, но тогда встреча так и не состоялась. В дальнейшем Иван подписал контракт на бой с Магомедом Исмаиловым, а Насрудин получил предложение от UFC принять участие в шоу Даны Уайта "Претендент", где в итоге проиграл бразильцу Жаилтону Алмейда. На сегодняшний день это единственное поражение в карьере будущего соперника Штыркова.

Напомним, что главным событием RCC 12 станет бой Александра Шлеменко против сербского "Джокера" Александра Илича. Шоу пройдет на пятитысячной арене КРК "Уралец".

Теги: Штырков, Шлеменко, бой, турнир, RCC



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