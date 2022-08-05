Урожай зерна может оказаться ниже, чем планировалось – Минсельхоз России

Министерство сельского хозяйства России пересматривает прогноз по урожаю зерна. Рекордным этот год уже вряд ли станет, нехватку зерновых на внутреннем рынке будут компенсировать за счет сокращения экспорта. Стоит отметить, что ранее именно этим потенциально рекордным экспортом как козырем пользовался Кремль, например, когда заявлял, что без 5 млн тонн украинского зерна мир обойдется.

По данным главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, есть риски для сбора запланированных на этот год 130 млн тонн урожая.

Выступая в пятницу на выездном заседании оперштаба Минсельхоза Башкирии, министр заявил, что объемы убранного зерна ниже, чем в прошлом году, уборочную сдерживают дожди в ряде регионов. Убрано 27% площади, собрано порядка 55 млн тонн зерновых. Текущая урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад, передает "Интерфакс".

"Если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", — подчеркнул Патрушев.

Стоит отметить, что мировой дефицит зерна в этом году вызван не только военной операцией на Украине, но и климатическими аномалиями в Европе, Северной Америке, Австралии и Индии.

Между тем, еще весной и в начале лета участники рынка ставили под сомнения оптимистичные прогнозы Минсельхоза на счет нынешнего урожая. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил, что представляемые Минсельхозом данные могут расходиться с реальностью.

"Озимыми, по осенним данным и данным декабря, отсеяно 18,4 млн га. Но на прошлой неделе Минсельхоз направил справку в Госдуму, в ней другая оценка – 19 млн га. Где и как за зиму отсеяли еще 600 тыс. га?" – рассказал Злочевский в марте. Он отмечает, что и в упомянутых 18,4 млн га нельзя быть уверенными до конца. "Регионы (имеются в виду региональные власти – прим. ред.) ставили осенью план 19,8 млн га, так что все возможно. И это история не текущего кризиса, а последних нескольких лет. Давление заканчивается необъективной информацией", - говорил эксперт.

Он добавил, что в этом году будет очень трудно списать "виртуальные" недостачи на гибель озимых. "Для этого должен, например, объявляться режим ЧС в регионе. А сейчас как раз стоит прекрасная погода. Это означает, что надо показывать виртуальный сбор с этих виртуальных площадей. Ситуация больнее всего ударит по урожайности в наших отчетах. Насколько можно будет ей верить – большой вопрос", - сказал Злочевский журналистам.