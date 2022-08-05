Глава Минэкономразвития: Осенью начнет расти безработица

Минэкономразвития РФ ожидает осенью 2022 года отхода уровня безработицы от рекордно низких показателей в 3,9%, заявил глава министерства Максим Решетников.

По его словам, безработица держится на исторических минимумах, однако предстоящей осенью ожидается рост показателя. При этом Решетников призвал не драматизировать ситуацию, так как она контролируема, пишет ТАСС.

На совещании по поддержке экономики в Екатеринбурге он подчеркнул, что российские предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме.

Кроме прочего, большой объем средств выделили на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места.

Напомним, еще в апреле текущего года уровень безработицы в России составлял 4% или 3 млн граждан. "Это рекордно низкий уровень для РФ", - сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Но в начале июня ситуация на рынке труда начала усложняться. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что растет число граждан, встающих на учет по безработице в службу занятости.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся рисках роста безработицы и призвал "держать ситуацию под контролем".

По словам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), прежде всего угроза существует для субъектов с ярко выраженной промышленной структурой экономики.