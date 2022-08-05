05 Августа 2022
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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области (2022) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

Новошахтинский НПЗ возобновил работу в штатном режиме после июньской атаки дронов

Полтора месяца понадобилось для возобновления в полном объеме работы Новошахтинского НПЗ, атакованного в июне украинскими беспилотниками.

"Деятельность НЗНП ведется в соответствии с производственной программой в штатном режиме. Работают обе установки по переработке нефти. Коллектив продолжал работу и получал зарплату в установленный срок", - цитирует "Интерфакс" министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

Атака на Новошахтинский НПЗ была совершена 22 июня.

Теги: новошахтинский нпз, атака дронов, ростовская область



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