Новошахтинский НПЗ возобновил работу в штатном режиме после июньской атаки дронов

Полтора месяца понадобилось для возобновления в полном объеме работы Новошахтинского НПЗ, атакованного в июне украинскими беспилотниками.

"Деятельность НЗНП ведется в соответствии с производственной программой в штатном режиме. Работают обе установки по переработке нефти. Коллектив продолжал работу и получал зарплату в установленный срок", - цитирует "Интерфакс" министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

Атака на Новошахтинский НПЗ была совершена 22 июня.