"Курганский мясокомбинат "Стандарт" первым на Урале получил статус "Официального поставщика Кремля"

05 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Курганская область
Говядина тушеная &quot;Мясокомбинат Курганский &quot;Стандарт&quot; (2022) | Фото: kurganmk.com

"Курганский мясокомбинат "Стандарт" первым на Урале получил статус "Официального поставщика Кремля"

ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" стал первым уральским предприятием, получившим статус "Официального поставщика Кремля". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе комбината.

"В качестве нашей продукции я уверен. Однако знак "Поставщик Кремля" – это дополнительная гарантия соответствия всем национальным стандартам качества. Нам важно, чтобы наш потребитель знал – покупая продукцию курганского мясокомбината, он покупает качественный, вкусный, полезный и безопасный продукт. Чтобы получить лицензию "Поставщика Кремля", наша продукция прошла строжайший лабораторный контроль. Результаты исследования подтвердили – продукция "Стандарта" полностью соответствует всем требованиям ГОСТа", – рассказал генеральный директор "Стандарта" Сергей Антонов.

По его словам, продукцию предприятия регулярно будут изучать кремлевские эксперты "Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами президента РФ. Планируется проведение инструментальных и/или лабораторных исследований.

Статус "Поставщика Кремля" получила "Говядина тушеная высшего сорта". "Оленина тушеная высший сорт" и "Свинина тушеная высший сорт" также уже прошли лабораторные исследования, результаты которых показали значительное превышение среднего показателя белка и снижение количества жира, допустимые ГОСТом. В пресс-службе добавили, что со временем на этикетках продукции появится маркировка, свидетельствующая о получении знака, однако сроки пока не называются.

Говядина тушеная "Мясокомбинат Курганский "Стандарт"(2022)|Фото: kurganmk.com

На сегодняшний день предприятие ведет с Торговым домом "Кремлевский" переговоры о поставках продукции "Стандарта" в розничные точки продаж, подведомственные Управлению делами Президента РФ. При этом наращивать мощности из-за нового статуса предприятие не будет. В пресс-службе подчеркнули, что работа по увеличению количества производимой продукции ведется всегда и не зависит от получения лицензии.

Теги: Курганский мясокомбинат Стандарт, Урал, Официальный оставщик Кремля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети