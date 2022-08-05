"Курганский мясокомбинат "Стандарт" первым на Урале получил статус "Официального поставщика Кремля"

ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" стал первым уральским предприятием, получившим статус "Официального поставщика Кремля". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе комбината.

"В качестве нашей продукции я уверен. Однако знак "Поставщик Кремля" – это дополнительная гарантия соответствия всем национальным стандартам качества. Нам важно, чтобы наш потребитель знал – покупая продукцию курганского мясокомбината, он покупает качественный, вкусный, полезный и безопасный продукт. Чтобы получить лицензию "Поставщика Кремля", наша продукция прошла строжайший лабораторный контроль. Результаты исследования подтвердили – продукция "Стандарта" полностью соответствует всем требованиям ГОСТа", – рассказал генеральный директор "Стандарта" Сергей Антонов.

По его словам, продукцию предприятия регулярно будут изучать кремлевские эксперты "Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами президента РФ. Планируется проведение инструментальных и/или лабораторных исследований.

Статус "Поставщика Кремля" получила "Говядина тушеная высшего сорта". "Оленина тушеная высший сорт" и "Свинина тушеная высший сорт" также уже прошли лабораторные исследования, результаты которых показали значительное превышение среднего показателя белка и снижение количества жира, допустимые ГОСТом. В пресс-службе добавили, что со временем на этикетках продукции появится маркировка, свидетельствующая о получении знака, однако сроки пока не называются.

На сегодняшний день предприятие ведет с Торговым домом "Кремлевский" переговоры о поставках продукции "Стандарта" в розничные точки продаж, подведомственные Управлению делами Президента РФ. При этом наращивать мощности из-за нового статуса предприятие не будет. В пресс-службе подчеркнули, что работа по увеличению количества производимой продукции ведется всегда и не зависит от получения лицензии.