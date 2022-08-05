"Карты болельщика" в МФЦ Екатеринбурга оформили более 16 тысяч человек

На сегодняшний день услугой МФЦ Екатеринбурга по оформлению "карты болельщика" воспользовались 16 тысяч 179 свердловчан. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики со ссылкой на данные многофункционального центра региона.

За сутки перед матчем Российской Премьер-лиги между "Уралом" и московским "Спартаком", который пройдет завтра, 6 августа, Fan ID сделали еще более тысячи человек. Оформить "карту болельщика" можно прямо у входа на стадион "Екатеринбург-Арена". В пятницу и субботу здесь будут развернуты два временных МФЦ на 35 окон.

Также в день матча в Екатеринбурге обещают принять дополнительные меры для свободного входа болельщиков на стадион. 6 августа будет запущен второй пункт поддержки по "разбору билетных вопросов". Также станет больше волонтеров на стадионе, которые проинструктированы и ответят на любой вопрос. Входные группы для болельщиков откроются в 15.00, в клубе советуют приходить на матч заблаговременно. Сама игра начнется в 17 часов.

Напомним, что лидер "Спартака" Квинси Промес назвал матч с "Уралом" серьезным испытанием для его команды.